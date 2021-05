Lanciano, il testo di Eva Martelli finalista al “Premio InediTO-Colline di Torino”

Il testo teatrale dedicato a Marco Pantani in un viaggio tra realtà e sogno

Il testo teatrale “Le stanze di Marco. Pantani, il ciclista” di Eva Martelli è finalista della XX

edizione Premio InediTO – Colline di Torino 2021 per il premio speciale “Giovanni Arpino”

dedicato a un’opera che tratta il tema dello sport e della solidarietà sportiva, in collaborazione con la

Fondazione per la Cultura e Città di Torino. Il Comitato di Lettura, presieduto dal poeta Valentino

Fossati e formato da Anna Francesca Vallone, Clara Calavita, Davide Bertelé, Simone Carella,

Eleonora Galasso e Valerio Vigliatuto, Direttore del Premio, ha selezionato le migliori opere che

saranno sottoposte alla valutazione della Giuria formata da Milo De Angelis, Maria Grazia

Calandrone, Enrica Tesio, Sacha Naspini, Marco Lupo, Valentina Maini, Michela Marzano,

Massimo Morasso, Elisabetta Pozzi, Emiliano Bronzino, Alice Filippi, Paolo Mitton, Teresa De

Sio, Willie Peyote e dai i vincitori della passata edizione. La cerimonia di Premiazione si terrà a

maggio.

L’opera scritta nel 2019 è un omaggio a Marco Pantani morto nel 2004 a 34 anni. Nel testo non si

parla di inchieste e indagini, né tantomeno dei polveroni giudiziari e mediatici che hanno

annebbiato l’immagine e la vita del “Pirata”, tutto è onirico e poetico. Pantani è un angelo caduto

che torna in una stanza d’albergo simile alle tante che ha frequentato durante gli anni della sua

carriera fino alla tragica fine. Pantani si confronta con il suo doppio, Marco, un medico sportivo, per

compiere un viaggio tra memoria e presente. Temi del testo, sospeso tra realtà e sogno, la passione

per lo sport, il coraggio del grande campione, capace di uscire di scena quando non riesce più a

guardarsi allo specchio, il doping, la vergogna e l’etica nello sport. Un testo dedicato ai giovani,

soprattutto a quelli della provincia italiana, che si è avvalso della ricerca storica di Marco Bellelli.

Eva Martelli, attrice e regista, diplomata presso L’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica

“Silvio D’Amico”, ha fondato a L’Aquila nel 2002 la Compagnia teatrale “Il piccolo resto” insieme

all’attore e regista Daniele Fracassi, scomparso nel 2017. Dopo il terremoto del 2009 ha spostato la

sua attività a Lanciano e si è dedicata alla regia e alla scrittura per la scena, dando vita a spettacoli

che hanno affrontato temi civili e promuovendo progetti di teatro di comunità. Tra gli ultimi

spettacoli rappresentati e prodotti in collaborazione con l’Associazione l’Altritalia, si ricorda “La

città del tabacco”, inserito nella Stagione teatrale del Teatro Fenaroli nel 2018 che ha visto la

partecipazione di 52 cittadini/e di Lanciano, dedicato alla Rivolta delle Tabacchine del 1968.