Fossacesia: l’Arta conferma il mare pulito

I risultati delle analisi effettuate in tre punti di prelievo sono eccellenti

L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) ha reso noto i risultati dei controlli periodici eseguiti lungo la costa abruzzese lo scorso 20 aprile dai quali, ancora una volta arrivano ottime notizie per Fossacesia. Infatti, dalle analisi effettuate nei punti di prelievo previsti sul litorale di Fossacesia Marina (nei pressi della foce del fiume Sangro, a sud dell’ex stazione delle Ferrovie dello Stato e nella zona antistante il Km 489,100 della strada Statale 16) i campioni delle acque marine sono risultate “eccellenti” alle analisi. “Un mare pulito, che dà il benvenuto alla prossima stagione estiva – commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -.Una bella notizia per quanti operano nel settore turistico e per i villeggianti, che scelgono Fossacesia come meta per le loro vacanze. Le nostre politiche “green” vengono promosse a pieni voti ormai da anni e dobbiamo continuare con impegno in questa direzione. Gli imprenditori che qui hanno investito, hanno riposto molte speranze per l’estate 2021, forti anche dell’esperienza fatta nel 2020, nella stagione turistica più difficile degli ultimi anni, e metteranno di nuovo in campo tutte le cautele nel rispetto delle norme di prevenzione anti Covid. Sapere d’avere un mare le cui acque sono eccellenti sarà importante sempre più per poter attirare i turisti a Fossacesia Marina”.