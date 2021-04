Lanciano: Fratelli d’Italia interviene sul verde urbano

I temi ambientali saranno al centro del programma elettorale di FdI

ll gruppo di Fratelli d’Italia di Lanciano interviene in merito alla gestione del verde pubblico alla luce degli ultimi accadimenti avvenuti in città circa il taglio di diversi alberi.

“Il patrimonio arboreo della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un’analisi puntuale, una costante attività di monitoraggio e di cura, ma anche la possibilità di essere sottoposto ad interventi straordinari di sostituzione e rinnovamento dei singoli elementi, qualora questi non siano più in grado, per le proprie condizioni biologiche e strutturali, di assicurare il servizio richiesto e la sicurezza del cittadino. Cosa ci vuole a gestire il verde urbano? L’uso della rete ci fa essere tuttologi e in questo contesto agronomi, tutti amano il verde, tutti promettono di gestirlo al meglio ma la realtà dei fatti dice tutt’altro, anzi il verde, la sua qualità, quello che dovrebbe dare beneficio alla vita urbana, è sempre peggio! Perché?” si chiede in un comunicato stampa.

“La fotografia che emerge è quella di una città in cui il verde urbano è gestito prevalentemente sul piano tecnico e prescrittivo più che come risorsa strategica per orientare alla qualità e alla resilienza le politiche di sviluppo locale” sostiene la portavoce di Fratelli d’Italia cittadino Mercurio Ombretta. “Da una parte il centrosinistra che ostenta ambientalismo ideologico a tutti i costi, che poi nei fatti si traduce in problemi per la cittadinanza, nessun valore aggiunto per la città e soprattutto un pessimo stato di salute per via di piantumazioni buone solo per fare campagna elettorale. Dall’altra parte ci sono persone competenti che hanno a cuore la cura del verde, professionisti che vedono nell’integrazione tra le città e spazi verdi la possibilità di creare quel valore aggiunto, che possa andare a vantaggio di tutti, partendo da cittadini e imprese. La gestione ottimale è subordinata alla puntuale conoscenza dello stesso: localizzazione, dimensione, stato attuale, carenze e priorità. Ogni iniziativa di gestione degli alberi non può che porre le sue basi nel censimento degli stessi ed è da qui che FDI declinerà i punti programmatici sulla gestione del verde urbano e i temi ambientali saranno al centro del programma elettorale alle prossime elezioni amministrative. Considerato questo come il punto di inizio, gli elementi fondamentali per la corretta gestione della componente arborea da inserire all’interno del relativo piano di monitoraggio e gestione fanno riferimento a tre sostanziali momenti: gestione del rischio legato alla presenza di alberi, il piano di cura e riqualificazione del patrimonio arboreo, il piano per le nuove realizzazioni.”

“Quando si pianta un albero ci si dimentica che è un essere vivente e come tale richiede tante cure per crescere bene e in sicurezza, che in un ambiente urbano andrà potato e che si ammalerà e potrà anche morire ed essere sostituito. Se piantiamo alberi pensando solo al presente senza preoccuparci della sua gestione e dei suoi costi come pretendiamo di avere aree verdi al servizio dei cittadini?” conclude la nota.