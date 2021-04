Lanciano, Progetto Lanciano soddisfatto per la bonifica ex discarica Serre

“Un altro importante tassello per la tutela ambientale” dichiarano i consiglieri

«Sono stati affidati i lavori del primo lotto per la bonifica dell’ex discarica di Serre e, al contempo, sono state riprogrammate in bilancio le risorse necessarie per finanziare il secondo lotto. A fine mandato questa amministrazione mette un altro importante tassello per la tutela ambientale». Esprimono soddisfazione i consiglieri di Progetto Lanciano, Arturo Di Corinto, Gabriele Paolucci, Michele Ucci e Paola Zulli, per il decisivo passo avanti per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di Serre. In questi giorni l’appalto dei lavori del primo lotto, finanziato per 699.723 euro, è stato affidato alla ditta Tenaglia srl di Casoli, che ha offerto un ribasso sul prezzo a base d’asta del 20,518%. Espletate tutte le procedure tecniche, nelle prossime settimane i lavori potranno effettivamente partire.

Allo stesso tempo nel bilancio di previsione 2021, approntato dall’assessore alle finanze Carlo Orecchioni e che si andrà ad approvare in consiglio comunale il prossimo 28 aprile, l’assessorato ai Lavori pubblici ha già riprogrammato i 320mila euro del secondo lotto per proseguire questo importante intervento. «Così come garantito in occasione delle variazioni di bilancio di fine 2020, fatte dall’assessore ai Lavori pubblici Giacinto Verna», spiegano i consiglieri del movimento civico, «si sta dando seguito all’impegno preso da tutta l’amministrazione comunale, ovvero di rifinanziare nel bilancio 2021 le risorse necessarie per il secondo lotto della bonifica di Serre. Con la variazione di fine anno è stata fatta la scelta, lungimirante, di non tenere congelati i 320mila euro impegnati che, per questioni tecniche e burocratiche, non si sarebbero potuti utilizzare per questo scopo nell’immediato. Quelle risorse sono state allora spalmate su altre due importanti opere: l’ampliamento del mercato coperto, per 75mila euro, e 248mila euro sono serviti per finanziare il secondo lotto dei lavori per completare il Parco Valente. Adesso che i lavori del primo lotto sono stati affidati, continua anche la programmazione dei successivi due interventi che completeranno la bonifica dell’ex discarica». «Siamo orgogliosi di questo importante risultato ottenuto anche con la collaborazione dell’assessore all’ambiente Davide Caporale», chiude il coordinatore cittadino di Progetto Lanciano, Daniele Pagano, «perché, a fine mandato, mettiamo un altro importante tassello per la tutela dell’ambiente, da sempre una priorità per il nostro movimento».