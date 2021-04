Chiusura tribunali minori, l’impegno della Lega

Lanciano, uno dei tribunali a rischio

Lo ribadisce il consigliere Angelosante primo firmatario della legge a tuteta dei presidi

“ Il gruppo parlamentare ( Lega ) è alle prese con la calendarizzazione del progetto di legge a tutela dei Presidi giudiziari di Sulmona, Lanciano, Vasto e Avezzano in quanto la loro definitiva soppressione significherebbe disagi ulteriori e gravosi per la popolazione residente che, per vedere tutelati i propri diritti, dovrebbe affrontare viaggi per le sedi centrali di Chieti e L’ Aquila. La Lega è da sempre in prima linea per la salvaguardia dei tribunali minori , battaglia che ho sposato prima da sindaco e poi da consigliere regionale “.

Lo dichiara Simone Angelosante ( Lega ), consigliere regionale e primo firmatario della legge a tutela dei tribunali minori approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che aggiunge : “ Ringrazio il collega Guerino Testa ( FdI ) ma al gruppo consiliare Lega Salvini Premier non è sfuggita la scadenza delle proroghe, 22 settembre 2021, e stiamo lavorando di concerto con gli esponenti nazionali. Fare opposizione è molto semplice mentre la Lega è impegnata in un Governo d’unità nazionale per salvaguardare il bene del Paese, stiamo attuando quel famoso ‘ cambio passo ‘ e, di certo, siamo ben consapevoli delle priorità da rispettare “ conclude Angelosante.