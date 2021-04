Vasto: iniziati i lavori in località Casarza

Si tratta di lavori finanziati con fondi europei per riqualificare aree di piccola pesca

Sono iniziati in località Casarza i lavori di riqualificazione finanziati con fondi europei dal PO FEAMP 2014/2020 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) – Piano di azione 1.A.3. del FLAG “Costa dei trabocchi. L’Amministrazione Comunale grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, ha vinto un bando per un importo pari a 33.000,00 euro finalizzato a riqualificare le aree di piccola pesca- informano il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega alla pesca Anna Bosco. Con l’attuale intervento si punta a valorizzare e migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’area di Casarza destinata all’alaggio e approdo per la piccola pesca come previsto nel Piano Demaniale Marittimo Comunale. Gli interventi previsti intendono favorire la conservazione del sistema pesca sostenibile a basso impatto sull’ambiente e sulla fauna marina: mirano ad accrescere il decoro della spiaggia ed incrementare i servizi sia in favore dei pescatori che dei visitatori.

Di fatto verrà ampliata l’area di ricovero per la piccola pesca di due unità aggiuntive. L’intervento prevede il rifacimento della scalinata in legno e l’installazione di una staccionata con funzione di corrimano, la sistemazione dei percorsi di accesso e livellamento delle aree, l’installazione di segnaletica verticale informativa, decespugliamento e pulizia delle aree che attualmente risultano invase da arbusti e vegetazione infestante. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la società R.D. TRE Edilizia Srls di Vasto.

“La piccola pesca conserva una centralità indiscutibile , ribadita dal prezioso e rilevante lavoro degli operatori vastesi, che sarà nostro compito continuare a sostenere” hanno concluso il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco.

