Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo: dirette dall’INFN

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso faranno da palcoscenico a due eventi INFN

Il 15 aprile si celebra la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, istituita nel 2018 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Salute, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la competenza e il contributo dei ricercatori italiani al mondo della ricerca nonché l’immagine dell’Italia che produce scienza e innovazione di qualità.

Nel corso di questa giornata, tra i tanti interventi che vedranno protagoniste le diverse realtà scientifiche italiane impegnate all’estero e la presenza di molte personalità di rilievo della ricerca italiana, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso faranno da palcoscenico a due eventi INFN.

Il primo collegamento in diretta dai Laboratori sotterranei del Gran Sasso dell’INFN è previsto alle ore 18.15,nell’ambito dellamaratona scientifica online organizzata dal Festival delle Scienze di Roma prodotto dalla Fondazione Musica per Roma realizza, in collaborazione con Il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel corso di questo collegamento il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli e il direttore dei Laboratori Ezio Previtali, in compagnia di Elisabetta Tola, voce di Radio3Scienza e giornalista scientifica, ci guideranno nei laboratori sotterranei alla scoperta delle attività di ricerca che vedono coinvolti ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo.

L’evento sarà visibile sul sito del Festival delle Scienze di Roma e sulla pagina Facebook in doppia lingua: italiano e inglese.

Alle 20.30 ci sarà un’altra diretta dai Laboratori sotterranei in cui gli eventi INFN per la giornata si chiuderanno con un collegamento con Città del Messico in cui il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli parteciperà all’incontro “Dante e la Scienza Moderna”, organizzato dalla Società Dante Aligheri e dall’ARIM Associazione Ricercatori Italiani, commentando il grande poeta che nella Commedia ha descritto nel dettaglio il modo in cui i suoi contemporanei guardavano il mondo, l’Universo e i fenomeni naturali.

