Lanciano: lotta allo spaccio, in arrivo telecamere alle scuole superiori

Verranno installate 14 telecamere in sette istituti superiori della città

Telecamere contro lo spaccio di sostanze stupefacenti davanti alle scuole superiori. Il settore Pubblica istruzione, da sempre attento a tutte le iniziative che riguardano il mondo della scuola, ha intercettato, la scorsa estate, un ulteriore finanziamento di circa 21mila euro del progetto “Scuole sicure” del ministero dell’Interno, e ha deciso di investire questi soldi nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di droga con l’acquisto di 14 telecamere che nei prossimi giorni saranno installate nei sette istituti superiori della nostra città. Questi impianti daranno la possibilità in remoto di controllare, attraverso un collegamento con la polizia, quello che avviene al di fuori delle scuole. Saranno installate due telecamere per ognuno dei seguenti istituti: liceo classico Vittorio Emanuele, liceo artistico Palizzi, istituto magistrale De Titta, liceo scientifico Galilei, istituto tecnico e commerciale Fermi, istituto tecnico Da Vinci, istituto professionale De Giorgio.

Nell’ambito del progetto una quota importante del finanziamento è, inoltre, destinata allo svolgimento di momenti formativi organizzati dalla Camera penale di Lanciano, in collaborazione con le forze dell’ordine (tra le altre sarà coinvolta anche la polizia municipale), e finalizzati alla sensibilizzazione dei ragazzi contro l’uso di sostanze stupefacenti e ad una corretta informazione sulla normativa di riferimento, sul trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo. Si terrà un incontro per ogni istituto, che avrà la durata di due ore con moduli da mezz’ora e si svolgerà on line. L’installazione degli impianti e gli incontri formativi avverranno nell’arco di un mese a partire da metà aprile, in base alle disponibilità delle varie scuole. «In quest’ultimo anno la pandemia ci ha rallentato ma già dalla scorsa estate avevamo intercettato questi fondi», dice l’assessore Giacinto Verna, «anche se le scuole superiori non sono di diretta competenza del Comune, non abbiamo esitato a destinare queste risorse alla prevenzione dell’uso di stupefacenti, un tema importante per i ragazzi di quella fascia d’età. A giorni partiranno i lavori per installare le telecamere che entreranno a pieno regime dal prossimo anno quando, sono fiducioso, la situazione Covid nelle scuole si sarà normalizzata. Ringrazio il funzionario Davide Di Pilato, che in questi mesi ha seguito tutto l’iter amministrativo, e la consigliera comunale Paola Zulli, che mi ha supportato nell’organizzazione degli incontri formativi».

LE ULTIME NOTIZIE…