Sulmona: al via lo screening per le scuole

Lo annuncia il Sindaco Casini per un rientro a scuola più sicuro

Al via 5 giorni di screening per le scuole. “L’amministrazione rivolge un invito agli studenti di ogni ordine e grado a recarsi da domani mercoledi 7 aprile, nella ex Caserma “Battisti”, dov’è stata allestita la postazione in modalità drive in, per effettuare il tampone rapido antigenico e contribuire ad un riavvio più sicuro delle attività scolastiche dopo le festività pasquali”. Lo annuncia il sindaco Annamaria Casini, che aggiunge “Sono proprio i giovani oggi il veicolo più a rischio del contagio e spesso sono asintomatici. E’ pertanto dovere di tutti noi favorire l’individuazione di casi positivi e responsabilmente sollecitare i nostri ragazzi a sottoporsi al test. Gli studenti minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore e invito tutti a portare con sè il modulo debitamente riempito, scaricabile dal sito web del Comune. Un gesto di responsabilità e di amore per sè e per gli altri, per combattere insieme questa battaglia contro il virus. In questi giorni, nonostante la festività abbiamo lavorato per organizzare questa importante iniziativa per contribuire a preservare il nostro territorio rispetto ad aggravamenti della situazione dei contagi. Un ringraziamento speciale” conclude il sindaco “va ai volontari ANA Sulmona e ai sanitari presenti nelle postazioni “drive in”, per la loro disponibilità e impegno gratuito. I test verranno effettuati nei seguenti giorni: mercoledì 7, giovedi 8, venerdì 9 aprile dalle 15 alle 18,30, sabato 10 aprile e domenica 11 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30”.

