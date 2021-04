Sulmona, riaperto lo sportello della Camera di Commercio

Presente la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone

E’ stata inaugurata questa mattina nei locali della ex caserma Pace la riapertura dello sportello della sede decentrata sulmonese della Camera di Commercio in convenzione con il Comune di Sulmona, a supporto delle imprese del territorio. Presenti al breve momento inaugurale il sindaco Annamaria Casini, il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco, il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone, il vicepresidente Gianni Frattale e segretario generale ff CCIAA Gran Sasso Fausta Emilia Clementi. “Esprimo grande soddisfazione per questo risultato raggiunto. Ripristinare il servizio front office, chiuso da tempo, è molto importante per Sulmona e il territorio, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui è necessario sostenere il tessuto produttivo locale. È una speranza di ripartenza e un’attenzione verso aree periferiche che hanno visto chiusure di servizi pubblici importanti. Con la Presidente Antonella Ballone abbiamo parlato di come la CCIAA può essere ulteriormente vicina alle imprese del territorio , soprattutto alle piccole attività commerciali che stanno soffrendo tantissimo in questo periodo con iniziative mirate e concrete. Ringrazio di cuore la presidente Ballone per aver risposto rapidamente alla mia richiesta, nella convinzione comune che le istituzioni debbano lavorare in sinergia nell’interesse della cittadinanza”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini. “Siamo contenti di aver riaperto lo sportello di Sulmona, tra i primi atti deliberati dalla Giunta. È un segnale di attenzione che prestiamo al territorio, perché l’area di Sulmona è un punto strategico e importante dal punto di vista economico e imprenditoriale. Ringrazio il sindaco per l’attenzione dimostrata verso la Camera di Commercio e le attività produttive in generale”. È quanto dichiara il presidente Antonella Ballone. Lo sportello sarà aperto il giovedì dalle 9.45 alle 13 e dalle 15 alle 16.30, su prenotazione chiamando al numero 3348153602 oppure inviando una mail registro.imprese@gransasso.camcom.it specificando ufficio di Sulmona.