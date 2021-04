Esther Berrozpe, nuovo CEO di Ontex Group, visita lo stabilimento di Ortona

Si tratta della prima visita in Italia. Ad Ortona si producono ogni anno quasi 700 milioni di ausili per l’incontinenza

Esther Berrozpe, il nuovo CEO del Gruppo Ontex, di cui Serenity fa parte, è in questi giorni in visita in Italia. Il nostro Paese è una delle prime sedi del Gruppo che il nuovo CEO ha visitato in questo tour internazionale iniziato dopo la sua nomina, a dimostrazione di come il mercato italiano sia strategico per Ontex.Non solo, Esther Berrozpe ha voluto iniziare il giro in Italia partendo proprio da Ortona, oltre che sede dell’azienda anche suo cuore produttivo e industriale.

Dal sito di 163.000 mq., con produzione a ciclo continuo, ogni anno escono quasi 700 milioni di ausili assorbenti destinati a oltre un milione di persone, restituendo a donne e uomini la serenità di una vita attiva e la sicurezza psicologica nel rapporto con un contesto sociale sempre più dinamico.

“La sede italiana di Ontex ha sempre saputo distinguersi nel tempo per la sua passione, spirito di squadra e capacità di raggiungere ottimi risultati – ha dichiarato Esther Berrozpe, CEO di Ontex – e queste caratteristiche hanno consentito all’azienda di superare le difficoltà legate alla pandemia.Sono rimasta molto colpita da efficienze produttive, qualità e innovazione della nostra azienda ad Ortona, merito ovviamente del management, ma anche degli operatori di linea ai quali va il mio personale ringraziamento.Vorrei anche dire – ha concluso Esther Berrozpe – che considero un privilegio per il nostro Gruppo avere una sede in un luogo di straordinaria bellezza, storia e cultura come l’Abruzzo, uno dei tanti volti straordinari con i quali l’Italia si presenta al mondo. Vivo da anni in Italia e qui mi sento a casa”.

“Tutte le nostre persone sanno che il loro lavoro serve a far stare meglio le persone, sono consapevoli che nei prodotti che realizziamo c’è anche una componente etica – ha dichiarato l’Ing. Francesco Lo Piccolo, Amministratore Delegato di Serenity & VP Ontex Healthcare South Europe – soprattutto da quando la pandemia ha messo la sanità sotto stress. Per questo è stato molto importante che Esther abbia avuto modo di toccare con mano la passione e l’impegno delle nostre persone, che ringrazio tutte.Essere parte di un grande gruppo internazionale ci offre la possibilità di uno scambio costante di conoscenze ed esperienze oltre che di una indiscutibile solidità. Al tempo stesso però – ha concluso l’Ing. Francesco Lo Piccolo – il Gruppo è sempre aperto anche a confrontarsi con le idee e gli spunti provenienti dalla sede italiana, una realtà altrettanto solida che da quasi 30 anni è un grande esempio della nostra eccellente capacità industriale”.

LE ULTIME NOTIZIE…