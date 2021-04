Prorogato il bando di concorso d’arte contemporanea

Indetto dalla Prefettura il concorso riservato agli studenti dei licei artistici della provincia di Chieti

Incontro questa mattina in Prefettura per un aggiornamento sulle attività organizzative in corso in vista della scadenza, il prossimo 30 aprile, del termine per la consegna delle opere che parteciperanno al Concorso d’arte contemporanea sul tema “La Natura che cambia”. Oltre al Prefetto della provincia di Chieti, dott. Armando Forgione, erano presenti: il Presidente della Fondazione Immagine, dott. Luciano Di Tizio, le Dirigenti dei Licei Artistici “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, prof.ssa Paola Di Renzo, “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, prof.ssa Mirella Spinelli, e “Pantini-Pudente” di Vasto, prof.ssa Anna Orsatti. Il Bando di Concorso d’Arte contemporanea è stato indetto in data 16 novembre 2020 dalla Prefettura di Chieti, in collaborazione con la Fondazione Immagine, i Licei Artistici “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, “Giuseppe Palizzi” di Lanciano e “Pantini-Pudente” di Vasto, al fine di promuovere fra i giovani l’amore per l’arte nelle sue varie forme e l’attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo. In data 3 febbraio 2021 il suddetto Bando è stato integrato con l’indicazione dell’entità dei premi e con la proroga al 30 aprile 2021 del termine di partecipazione.

Grazie alle elargizioni da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara, della Società Dema s.r.l. (di Ottorino La Rocca) di Lanciano, della BPER Banca SpA Direzione Regionale Abruzzo Molise, sono stati individuati i seguenti premi per i vincitori:

1° classificato Euro 2.000,00 (euro duemila)

2° classificato Euro 1.000,00 (euro mille)

3° classificato Euro 500,00 (euro cinquecento)

n. 15 buoni-acquisto da Euro 150,00 (centocinquanta) ciascuno, in negozi specializzati, da assegnare alle 5 migliori opere di ogni Liceo Artistico, non già classificatesi.

Il concorso è riservato agli studenti e agli ex studenti dei Licei Artistici della Provincia di Chieti; le opere partecipanti vanno consegnate direttamente alle scuole che poi provvederanno all’invio in Prefettura; tutte le opere in concorso (o una selezione operata dalla Commissione di esperti di cui al punto successivo in caso il numero dei partecipanti sia tale da non consentire l’esposizione di tutti i lavori in concorso) saranno successivamente esposte in una mostra nei locali della Prefettura di Chieti.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione di esperti presieduta dal Prefetto Armando Forgione e composta dal mecenate ed ex gallerista Alfredo Paglione, dalla dott.ssa Cristina Ricciardi dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, dal Presidente della Fondazione Immagine dott. Luciano Di Tizio, dal critico e storico dell’arte dott. Gabriele Simongini.

