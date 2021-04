L’Ater di Lanciano riduce il canone per i locali commerciali

Riduzione del 50% del canone per le attività commerciali che si insediano nel centro della città

Il Presidente dell’Ater Lanciano, Fausto Memmo, “continua l’attenzione verso i piccoli imprenditori, i commercianti, i professionisti e di tutti operatori economici che s’insediano nel centro della città di Lanciano, negli immobili dell’ATER non locati, attraverso una riduzione del 50% sul canone d’affitto”.

Il Consiglio di Amministrazione di Amministrazione dell’ATER ha approvato, in data 30 marzo, l’Avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di immobili ad uso commerciale in centro a lanciano di proprietà dell’ATER che sarà pubblicato nei prossimi giorni.

“Da circa 10 anni – continua il Presidente Memmo – alcuni locali nel centro di Lanciano e più precisamente in via Monte Grappa, Via Isonzo, Via Vittorio Veneto e Piazza Unità D’Italia non erano resi fruibili per gli operatori economici e professionali che ambivano ad insediarsi nel cuore della città di Lanciano”.

Il Direttore Generale, Giuseppe D’Alessandro, informa che dalla data di pubblicazione dell’avviso gli Enti, le persone giuridiche, le ditte Individuali e liberi professionisti avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di affitto e accedere al bonus del 50% che darà diritto ad una riduzione sul canone per 24 mesi. I futuri conduttori dei locali commerciali dovranno sostenere esclusivamente le spese necessarie per renderlo idoneo all’uso al quale sarà destinato, secondo le recenti disposizioni di legge.

Il progetto fa seguito alla programmazione dell’ATER finalizzata alla valorizzazione del patrimonio dell’ATER sia nella zona 167 che nel centro della città di Lanciano.

L’ATER comunica che a breve ci sarà una nuova iniziativa per i locali non locati nella zona 167, zona quest’ultima che vede l’ATER impegnata per una riqualificazione anche sociale del quartiere attraverso l’attenzione alle attività che impegnino e coinvolgano la comunità, come ad esempio il mondo del volontariato, delle associazioni culturali e dei servizi socio- sanitari.

“La volontà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Pubblica, conclude il Direttore D’Alessandro è quella di aumentare l’offerta abitativa e commerciale con la possibilità di agevolare inquilini ed operatori economici all’interno di un patto sociale inquilini-ATER teso a riqualificare il patrimonio immobiliare inutilizzato.

LE ULTIME NOTIZIE…