Alma Cis dona le Uova Ail ai pazienti di Ematologia di Pescara

L’azienda ha acquistato 126 uova di Pasqua Ail e le ha donate ai pazienti dei reparti ematologici

Pasqua di solidarietà per l’ALMA C.I.S S.r.l., società facente parte del gruppo Marramiero. L’azienda ha compiuto un gesto di grande generosità acquistando 126 Uova di Pasqua AIL dalla sezione di Pescara che ha donato, attraverso la sua rappresentante Laura Amoruso, ai pazienti dei reparti ematologici (Sud e Ovest) e del day hospital dell’ospedale civile. La consegna è avvenuta all’esterno dei reparti in cui non si può entrare a causa del protocollo anti Covid. Ad accogliere la dottoressa Amoruso c’erano Claudia Polce e Martina Sapienza dell’AIL, il direttore pro tempore del dipartimento dottoressa Patrizia Accorsi, il coordinatore infermieristico del dipartimento Gabriella D’Agostino, lo staff medico e il personale infermieristico.

“Fa parte della filosofia aziendale ed è un piacere per l’ALMA C.I.S. poter fare qualcosa per gli altri – ha spiegato Laura Amoruso – Essere vicini a chi soffre e donare, come in questo caso, un momento di dolcezza ai pazienti del reparto malattie ematologiche e agli ospiti della casa di accoglienza AIL di via Rigopiano. Auguriamo a tutti una serena Pasqua.”

“Ringrazio vivamente l’ALMA C.I.S per la sensibilità dimostrata nei confronti dei pazienti e per la fiducia nell’attività svolta dalla nostra associazione – ha affermato il presidente della sezione di Pescara Domenico Cappuccilli – Con questa donazione ha dato un prezioso contributo alla ricerca scientifica per la cura delle malattie ematologiche e alla gestione della nostra casa di accoglienza di via Rigopiano, dove ospitiamo gratuitamente i pazienti, che provengono da fuori regione o provincia per sottoporsi a terapie nel Dipartimento di Ematologia, e i familiari che li accompagnano”.

