“Cambiamo” fissa l’agenda politica per le elezioni a Lanciano

Per il partito di Quagliariello bisogna partire da una rinnovata pianificazione urbanistica

Carmine Paolini portavoce del partito “Cambiamo” nell’area del Sangro Aventino fissa i punti più importanti che saranno centrali nella prossima campagna elettorale a Lanciano.

“Occorre:… tenere i piedi per terra, perché la politica non è come il gioco del Risiko. C’è molto di più. Oltre ai valori occorre innanzitutto un programma e, poi, una prospettiva politica ….Da una dichiarazione, dei giorni scorsi, all’Adnkronos del nostro Senatore Gaetano Quagliariello, prendiamo lo spunto per indicare -a quanti hanno a cuore il futuro politico amministrativo delle nostre popolazioni -quello che riteniamo essere il SECONDO punto di quella che nelle prossime settimane dovrà essere l’Agenda politica sulla quale concretamente confrontarsi,vale a dire, la revisione del complessivo impianto del Piano Regolatore Generale vigente della Città di Lanciano (e delle sue perimetrazioni).” scrive Carmine Paolini in un comunicato.

” La durissima crisi economica e sociale abbattutasi sul nostro territorio, a causa della Pandemia, impongono scelte epocali di ampio respiro e capaci di attrarre anche i finanziamenti economici che arriveranno dal Governo centrale e dall’Unione europea. Del resto un solo dato (e ci riferiamo agli oltre 75 miliardi di Euro stanziati -lo scorso anno -dai Fondi Strutturali europei per l’Italia e di cui solo 30 sono stati spesi dai bacini territoriali) ci spinge con forza a chiedere di aprire una nuova e più incisiva fase nella progettazione delle scelte politiche locali. Questo poiché riteniamo che nessuno dei “nodi strategici”-che si prospettano all’orizzonte della nostra Città -potrà essere sciolto senza-prima -partire da una rinnovata pianificazione urbanistica e territoriale che sappia cogliere le nostre specificità e potenzialità in grado di farci rialzaree ripartire. Mai come ora è dunque imprescindibile apportare tutte quelle modifiche e/o integrazioni necessarie per quello che è lo “strumento principe”per la crescita economica e sociale di un Territorio (quale è,appunto, il Piano Regolatore). Piano Regolatore Generale che, nel nostro caso, era stato opportunamente concepito e modulato per una Lanciano che però, purtroppo, oggi non c’è più -essendo stata spazzata via dalla tragedia del Covid-19. E’ da queste macerie che si dovrà partire!”

