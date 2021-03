Lanciano: ecco “Cambiamo” il partito di Toti

Carmine Paolini portavoce del partito nell’area del Sangro Aventino

Il partito di Giovanni Toti “Cambiamo” si struttura sul territorio iniziando ad affrontare le tematiche più sentite. A Lanciano il portavoce è Carmine Paolini, già capogruppo per il CDU nel consiglio comunale frentano.

In occasione della giornata dedicata alle vittime del Covid -il Comitato“Cambiamo!” di Lanciano -Sangro Aventino ha espresso il più sentito plauso per l’ottimo lavoro svolto, in questi mesi, dagli Operatori sanitari -TUTTI-dell’Ospedale “Renzetti” di Lanciano. Ecco il testo:

La Pandemia ha messo e, purtroppo, sta mettendo ancora a dura prova l’equilibrio e l’assetto dell’intero Sistema sanitariodell’area Frentana nonché il ruolo di centralità che la struttura del “Renzetti”, da decenni, è chiamata a svolgere. Ma oggi possiamo affermare che il ruolo altamente professionale, responsabile ed efficiente delle maestranze è riuscito a scongiurare-dopo oltre 12 mesi ininterrotti di “alta pressione” -che gli elevati standard assistenziali del “Renzetti” entrassero in crisi. “Cambiamo!” ribadisce -pertanto-con fermezza -che (al di là delle vuote e stantie “liturgie”politiche alle quali stiamo assistendo e che non ci appassionano) il PRIMO punto della propria agenda elettorale, in vista delle prossime Elezioni amministrative e che dovrà, necessariamente, essere punto centrale del confronto sul Programma Elettorale con tutte le altre forze politiche che si candideranno alla guida della Città di Lanciano, sarà il rendere cantierabile (dopo decenni di discussioni) il progetto per il NUOVO Ospedale Civile “Renzetti” di Lanciano. Ed in ciò siamo confortati anche dal grande lavoro intrapreso dal Governo centrale del Presidente Draghi -del quale, come Partito nazionale, siamo convinti e strenui sostenitori-e che già dai suoi primissimi provvedimenti, assunti in materia sanitaria, fa ben sperare su un generale potenziamento e ammodernamento dell’intera Rete ospedaliera italiana. Reteo spedaliera nazionale all’interno della quale -a ben diritto -il “Renzetti” non potrà non essere tra i legittimi beneficiari. Il Comitato di Lanciano -Sangro Aventino di “CAMBIAMO!”