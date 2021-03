Danilo Marfisi, Il Mastrogiurato, ci ha lasciati

Si è spento oggi all’età di 69 anni nella sua casa di Lanciano Danilo Marfisi

Da anni il nome di Danilo Marfisi era legato a quello di una manifestazione molto cara ai lancianesi, Il Mastrogiurato. Presidente per oltre 20 anni dell’associazione che curava la rievocazione, era riuscito, con passione, impegno, sacrifici, a portarla in tutto il mondo. Ha ricoperto nel 2014 il ruolo di presidente della Confederazione Europea dei Giochi Storici. Ogni anno un grande lavoro, mesi di preparazione, ansie, tensioni e poi, magicamente, ogni cosa tornava al suo posto e nel giorno della rievocazione storica tutto si svolgeva come previsto. Danilo era il Mastrogiurato. Aveva ideato il villaggio medievale con eventi che duravano per alcuni giorni prima della sfilata. Promosso gemellaggi, coinvolto le scuole, e tante tante altre cose.

Ricordiamo le tante interviste. Quelle in cui diceva di volersi arrendere perché le risorse non bastavano a garantire l’evento, quelle dove annunciava, con soddisfazione, grandi presenze di delegazioni estere, e quella, l’ultima, dello scorso anno dove annunciava, con preoccupazione e tristezza, che la manifestazione non si sarebbe svolta a causa della pandemia. Poi…la malattia, dalla quale però dopo un delicato intervento, sembrava essersi ripreso fino ad oggi quando è arrivata la notizia della sua morte improvvisa.

“L’anima, la linfa vitale del Mastrogiurato ci ha lasciato poche ore fa e noi ci sentiamo orfani di una guida paterna, un amico, un fratello, un grande uomo.” Scrive l’associazione.

Ciao Danilo, qui hai lasciato il segno. Tutta la città ti piange e ti ricorderà. La triste notizia sta facendo il giro d’Europa e tanti sono i messaggi che arrivano da chi ha avuto modo di conoscerti. Ti ricorderemo con affetto e ci stringiamo al dolore di tua moglie, Massimina e delle tue adorate figlie.

