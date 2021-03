Una giornata per non dimenticare le vittime del Covid

Minuto di raccoglimento dinanzi al Comune di Pescara

In molti centri abruzzesi è stato fatto un minuto di raccoglimento e su tutti gli edifici pubblici bandiere a mezz’asta

Oggi, 18 marzo 2021, si celebra la giornata in ricordo delle vittime del Covid. Si celebra in un momento in cui, ogni giorno, la lista delle vittime diventa più lunga. Il problema non è ancora risolto. Purtroppo.

La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, in sede deliberante, e all’unanimità, ha dato il via libera al d.d.l. che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19. La ricorrenza sarà celebrata ogni anno il 18 marzo, e su tutti gli edifici pubblici le bandiere saranno a mezz’asta. La foto che oggi è stata riproposta da tantissime testate è quella del 18 marzo dello scorso anno, e riguarda la colonna di camion carichi di bare che uscivano da Bergamo. Quella foto racchiude tanta paura, l’impotenza di una Nazione di fronte al virus, il dolore di tante famiglie che, ancora oggi, non riescono a richiudere quelle ferite. Oggi, un anno dopo, alla preghiera per le vittime dobbiamo aggiungerne un’altra per tutti coloro che stanno combattendo con il virus. Che questa giornata ricordi a tutti che il Covid ancora c’è ed, in attesa dei vaccini per tutti,non possiamo fare altro che rispettare le poche regole, già note. Mascherine, distanziamento, igiene.

