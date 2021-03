Guardiagrele: ricostituito il gruppo comunale di Protezione Civile

Fortemente voluto dal Sindaco Donatello Di Prinzio il gruppo conta 40 volontari

Dopo sei anni si ricostituisce il gruppo comunale di Protezione Civile con delibera di giunta numero 24 dell’11 marzo 2021. Questo ha rappresentato da sempre una delle priorità fondamentali del sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio, che fin dai primissimi giorni del suo insediamento ha lavorato per portare avanti il progetto. Il gruppo di Protezione Civile comunale era presente durante l’amministrazione Salvi ma non fu mai riconfermato dall’ex sindaco Simone Dal Pozzo durante i suoi cinque anni di governo. «Un vuoto assoluto quello che si è creato dal 2015 fino alla nostra elezione» – spiega il sindaco Di Prinzio – « proprio per questo, insieme alla consigliera delegata Vanusca Primavera ci siamo messi a lavoro immediatamente e abbiamo espletato tutte le procedure necessarie, prima fra tutte la pubblicazione del bando di reclutamento, che ad oggi conta 40 volontari iscritti al gruppo di protezione civile, tutti sottoposti già a visita medica e per i quali sono già stati messi a punto tutti gli adempimenti relativi all’assicurazione».

Con l’approvazione della delibera di giunta, dunque si è costituito formalmente il gruppo. In più il sindaco Di Prinzio ha individuato il coordinatore esterno. Tra i volontari il primo cittadino ha scelto l’imprenditrice Veronica Canzano, da anni impegnata nel volontariato, professionista dalle indiscusse capacità organizzative e manageriali, figura tecnico-operativa, in grado di gestire il gruppo anche a fronte dei numerosi impegni futuri. «Tutti i volontari hanno già affrontato una prima esperienza sul campo» – dice Di Prinzio – «sono stati impegnati nelle due giornate dello screening di massa del comune di Guardiagrele di sabato 13 e domenica 14 marzo. Colgo, quindi, anche l’occasione per ringraziarli per l’impegno profuso nella delicata operazione”. Dunque, ora si procede alla formazione del gruppo. A coordinare il lavoro la consigliera con delega alla Protezione Civile Vanusca Primavera (con esperienza pluriennale nel volontariato con la Croce Rossa Italiana) che insieme al Sindaco ha curato l’intero iter procedurale per poter arrivare a questo risultato.

«Occorre adesso» – sottolinea Di Prinzio – «dotare il gruppo di tutti gli strumenti necessari per operare, ricordiamo che il comune di Guardiagrele nel 1987, ha costituito uno dei primi gruppi comunali di Protezione Civile in tutta la regione Abruzzo. L’esperienza, per questo motivo, è tanta, e c’è da dire che una base di mezzi e attrezzatura esiste già ma va comunque incrementata e rivista in base alle esigenze attuali. Inoltre, verrà attribuita al gruppo una sede all’interno dei locali della polizia municipale, così da creare un lavoro sinergico coinvolgendo anche l’esperienza del comandante Trappolini, per garantire una assistenza assoluta alla città e ai cittadini». Altro aspetto importante, la formazione. In merito a questo, fa sapere il primo cittadino, inizieranno a breve corsi nei vari settori di competenza (sanitario, antincendio boschivo, sismico ecc.) che si svolgeranno con il supporto della sala operativa regionale della Protezione Civile e con formatori accreditati, grazie ai quali i volontari riusciranno ad ottenere le giuste nozioni e il giusto grado di preparazione. «Buon lavoro al neonato gruppo» – conclude il Sindaco – «alla quale già si stanno avvicinando altre persone, spero che si dimostri un gruppo coeso e che garantisca sempre la sicurezza alle persone e del territorio. La protezione civile siamo noi, siamo tutti i cittadini, per questo invitiamo tutti a partecipare agli incontri di formazione che vogliamo rendere pubblici tramite il web».

