Incontro on line degli Stati generali delle Donne. Si parlerà di Abruzzo e rinascita

Nell’aula virtuale degli Stati Generali delle Donne, Venerdì 19 marzo 2021 dalle 18.00 alle 20.00 si svolgerà un approfondimento sugli effetti della pandemia nel mondo del lavoro e dell’impresa che ha colpito in maniera gravissima il lavoro femminile. L’evento, parte integrante del palinsesto degli Stati Generali delle donne “OTTO MARZO TUTTO L’ANNO” EDIZIONE 2021 “LA METAFORA DEL VIAGGIO Donne in cammino- dedichiamoci a un nuovo inizio”, affronterà, con una valida rappresentanza degli Stati Generali delle Donne per l’Abruzzo, il tema DONNA SALUTE LAVORO IMPRESA al tempo del COVID Un percorso di rinascita per l’ABRUZZO. L’intento è voler fare il punto sullo stato di crisi lavorativa e sociale di molte donne e di tante imprese Abruzzesi fortemente colpiti dal COVID e delle opportune azioni da mettere in campo per rilanciare una nuova economia, sostenibile, paritaria di valorizzazione turistica e valoriale del territorio, anche attraverso scelte del Recovery Found. “LA METAFORA DEL VIAGGIO“ è interpretare attraverso le parole un nuovo percorso delle donne nella rilancio dell’Italia. Abbiamo scritto, da un’idea di Isa Maggi coordinatrice Nazionale del Movimento, un Wikilibro con le parole delle donne, parole che a volte scontate possono forviare un pensiero, una comunicazione e distorcere il messaggio. Gli Stati Generali delle Donne d’Abruzzo coordinato da Rosaria Nelli, hanno già approfondito, in altri incontri parole come, SOSTENIBILITA’, CONCRETEZZA, VIOLENZA E GIUSTIZIA. Questo nostro nuovo appuntamento tratterà le parole: DONNA-SALUTE-LAVORO-IMPRESA contribuendo a sostenere le azioni, gli indirizzi e le scelte degli Organismi decisionali, in un momento di irripetibile opportunità. L’evento, Con l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, vedrà la partecipazione di NICOLETTA VERI’Assessore alla Sanità e alle Pari Opportunità Regione Abruzzo DANIELE D’AMARIO Assessore Attivita’ Produttive e Turismo Regione Abruzzo ISA MAGGI Coordinatrice Nazionale degli Stati Generali delle Donne ROSARIA NELLI Stati Generali Donne ABRUZZO – Vacanze Abruzzo Natura PINA ROSATO Vice Presidente Stati Generali Donne Hub MARIA FRANCA D’AGOSTINO Presidente Commissione Pari Opportunità Regione ABRUZZO GEMMA ANDREINI Area comunicazione Stati Generali Donne-Presidente Associazione Moglie Medici PE MARIA TERESA SCOGNAMIGLIO M. D. UOS Senologia Oncologica del P.O. “G. Bernabeo” di Ortona MARISA TIBERIO Presidente Confcommercio Chieti componente Consiglio Nazionale Terziario Donna AUGUSTA CONSORTI Prorettrice Ateneo “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara DANIELE GIANGIULLI Direttore Confartigianato Chieti L’Aquila GIAMMARCO GIOVANNELLI Presidente Federalberghi Confcommercio Abruzzo ANTONELLA BALLONE Presidente Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia. LUCIANA FERRONE Presidente Comitato Imprenditoria Femminile Camera di commercio Chieti-Pescara ANITA DE SIPIO Wedding Planner & Event FEDERMEP Abruzzo STEFANIA PEPE Imprenditrice – Coo-fondatrice Associazione

”Le Donne del vino”, saranno inoltre presenti rappresentanti di altre Regioni in particolare daranno un contributo ai lavori: MARIA LIPPIELLO Rappresentante SGD Campania e componente Tavolo per il Sud e NINNI FANELLI Rappresentante SGD Basilicata. Con l’evento gli Stati Generali delle Donne Abruzzo si costituiscono sentinelle delle opportunità e portatrici di proposte e soluzioni concrete a rigenerare opportunità economiche e sociali delle comunità con particolare riguardo a donne e giovani. L’incontro potrà essere seguito sulla piattaforma zoom o sul canele youtube degli Stati Generali delle donne e sulla pagina Facebook de Il Giornale d’Abruzzo. https://www.facebook.com/ilgiornaledabruzzo

LE ULTIME NOTIZIE…