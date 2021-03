Controlli dei carabinieri : chiusi un bar ad Ortona ed a Tollo

I gestori servivano gli avventori al bancone; alcuni sono stati sanzionati

I controlli preventivi dei carabinieri della compagnia d Ortona per il rispetto delle norme di comportamento per il contrasto della pandemia da CoViD-19 proseguono anche nei giorni feriali e nel corso dei normali servizi perlustrativi. Oltre ai servizi straordinari a largo raggio attuati nei weekend, la particolare attività di prevenzione prosegue con continuità. Nella sola giornata di ieri sono stati due i bar sanzionati e chiusi temporaneamente. A Tollo i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato la titolare di un bar del centro che, non ottemperando alle attuali disposizioni, serviva al bancone diversi clienti, di cui alcuni privi dei dispositivi di protezione individuali, che sono stati anche loro multati. Oltre alla sanzione in denaro, i carabinieri hanno imposto la sospensione delle attività del bar per cinque giorni ed hanno inoltrato una segnalazione alla prefettura di Chieti.

Stessa situazione in una frazione di Ortona. Qui l’equipaggio dell’aliquota Radiomobile ha notato che nel bar il titolare stava servendo numerosi avventori di cui alcuni privi dei dispositivi di protezione individuali. Alla vista della pattuglia dei carabinieri i più si sono allontanati repentinamente mentre i restanti sono stati fermati ed identificati. Anche in questo caso il titolare del locale pubblico è stato sanzionato così come gli avventori e ne è stata disposta la chiusura per cinque giorni oltre alla segnalazione alla prefettura di Chieti.

Infine a Torino di Sangro, la scorsa notte, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per una lite tra vicini. Oltre a riconciliare gli animi dei litiganti, hanno sanzionato un giovane residente in un altro comune che non ha saputo giustificare i motivi dello spostamento dall’abitazione di residenza e fuori dagli orari consentiti.

