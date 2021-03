Menzione del Ministero al progetto “La Pergola Abruzzese e la Carta di Tollo”

Soddisfatto il sindaco Angelo Radica che ringrazia tutto il gruppo di lavoro

“Oggi è una giornata importante per tutti noi tollesi, il nostro territorio, la Pergola Abruzzese e la Carta di Tollo: il Ministero per i Beni Culturali ha assegnato una menzione alla nostra iniziativa ‘La Pergola Abruzzese. L’esperienza tollese e la Carta di Tollo’ all’interno dell’edizione 2021 del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa e Premio Nazionale Paesaggio.” E’ quanto scrive il Sindaco Angelo Radica sulla sua pagina social esprimendo la sua soddisfazione e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa. “Sono molto felice perché è un progetto fortemente legato al territorio, alla nostra economia, alla storia della nostra economia, alle nostre scelte in termini di tutela d valorizzazione del territorio, che ha visto protagonisti tecnici tollesi quali Tommaso Di Biase redattore del Piano Regolatore e autore della Carta di Tollo, Antonio Savini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Alessandro Lombardi collaboratore nella redazione del Piano regolatore Massimo Cavuto, autore del video di candidatura al Premio, Antonio Petrongolo e Drago Fotomì per le foto di PhoTollo. Grazie all’amico di Il Nostro Abruzzo Insolito Carmine Frigioni per il montaggio del video della premiazione.”