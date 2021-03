Lanciano: arrestato rumeno ricercato per rapina

Gli agenti lo hanno fermato per un controllo sul territorio

Questa mattina a Lanciano, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, predisposto dal Questore di Chieti, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. coadiuvato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo di Pescara, hanno fermato in Via per Treglio, un cittadino rumeno, identificato per P. G. di anni 42.

Da accertamenti esperiti, l’uomo è risultato essere ricercato per un mandato di arresto in ambito europeo per aver commesso, circa 10 anni fa, una rapina in Romania ai danni di un tassista e per tale reato veniva condannato alla pena di anni 8 di reclusione.

Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri (RM) ove rimarrà a disposizione dell’A.G. rumena.