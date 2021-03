Lanciano, focolaio Covid spento alla residenza Santiago

Vaccinati tutti gli ospiti ed il personale sanitario e non

Si chiude anche per la Residenza per Anziani Santiago a Lanciano, la triste pagina relativa ai contagi covid tra ospiti e personale della struttura. La notizia arriva dalla stessa residenza in un comunicato dove si legge “Condividiamo i più recenti aggiornamenti circa lo sviluppo del focolaio COVID-19 sviluppatosi all’interno della nostra struttura lo scorso dicembre. Una notizia di speranza dopo tante settimane difficili: sabato 6 marzo è stato portato a conclusione il ciclo vaccinale degli Ospiti residenti e del Personale OSS risultati sempre negativi al tampone COVID-19, a fronte della vaccinazione completa del Personale Sanitario effettuata già settimane fa. È un traguardo fondamentale, reso possibile grazie all’intervento della Dott.ssa Annabella Antonucci, Responsabile dell’U.O.C. VAPS Valutazione Appropriatezza delle Prestazioni Sanitarie, che ha organizzato le somministrazioni insieme all’équipe del Distretto ASL 2 di Lanciano con la collaborazione del farmacista Dottor Giovanni Petragnani e del 118 di Lanciano. Da qualche giorno- continua la nota- non presentando più casi di positività COVID-19 fra gli Ospiti, la Residenza è aperta a nuovi ingressi; abbiamo già avuto la possibilità di aiutare due Famiglie immettendo una Signora e un Signore con problematiche sanitarie non gestibili a casa. La cautela e l’attenzione sono sempre altissime, così come è massimo il rispetto dei protocolli sanitari. L’asintomaticità è un nemico silente e incredibilmente violento.”