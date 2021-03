Sulmona: successo per il contest fotografico “Scatti di Donna”

Questa mattina nella sala consiliare del Comune la premiazione dei vincitori

Un successo il contest fotografico “Scatti di Donna” che ha valicato i confini regionali e nazionali, organizzato dal Comune di Sulmona, in collaborazione con l’Accademia sulmonese di Fotografia, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Sono 56 le foto in concorso che hanno raccontato le donne nelle tante attività quotidiane, giudicate dai componenti dell’Accademia sulmonese di Fotografia, che hanno messo in palio anche un corso di fotografia gratuito per i vincitori. Questa mattina in una breve cerimonia nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco e in modalità telematica, nel rispetto delle norme anticovid, sono stati premiati i vincitori. Il primo premio, una citybike, è stato vinto da Sofia Valdo di Introdacqua, consegnato dal sindaco Annamaria Casini, il secondo, un collier in argento, è stato conquistato da Fiorenza Rosso di Casagiove (Caserta), in collegamento via web, premiata dall’assessore Manuela Cozzi, mentre il terzo premio, una pianta da interni, è andato a Maria Loreta Manuela di Introdacqua, consegnato dal presidente del Consiglio comunale Katia Di Marzio. Il primo Premio Speciale è stato conferito a Elisa Crestani di Torreggia (Padova), in collegamento via web, premiata dal Segretario Generale Nunzia Buccilli, il secondo a Daniela Bernardini di Pratola Peligna, premiata dal vicesindaco Marina Bianco, il terzo, nello specifico il Premio Simpatia, è stato consegnato ad Alessandra Verrocchi di Sulmona dall’assessore Luigi Di Cesare. A rappresentare la Giuria: Luciano Fagagnini e Rossella Ciurlia dell’Accademia sulmonese di Fotografia. “Esprimo soddisfazione per l’alto numero di partecipanti al concorso, provenienti da più parti: dal Veneto alla Campania, dalla Toscana alla Puglia e anche dagli Stati Uniti. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, che si sono messi a disposizione e hanno partecipato celebrando la Giornata internazionale dei diritti della donna attraverso l’arte della fotografia, raccontando e onorando la donna nella sua quotidianità” Afferma il sindaco Annamaria Casini.

“Con questo contest fotografico, abbiamo stimolato la donna a guardarsi nelle innumerevoli attività che è chiamata ad assolvere nella quotidianità, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, riuscendo a creare uno spaccato della nostra società attraverso bellissime foto piene di talento. Ringrazio l’Accademia sulmonese della Fotografia che ci è stata così vicino con grande senso di partecipazione e responsabilità”. Lo dichiara l’assessore Manuela Cozzi.