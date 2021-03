Lanciano: Fausto Memmo nell’esecutivo regionale Lega

Nuova organizzazione del partito di Salvini in Abruzzo

Nuova organizzazione della Lega in Abruzzo per far sì che il partito di Salvini ” sia in grado di rispondere ancora meglio alle istanze dei cittadini, mettendo al centro dell’impegno competenza, serietà, velocità di azione” scrive il coordinatore regionale Luigi D’Eramo.

Tra le nuove nomine c’è quella di Fausto Memmo, coordinatore della Lega a Lanciano a componente dell’Esecutivo Regionale. “Un grande onore, porterò le esigenze del nostro territorio sul tavolo regionale, ho sempre lavorato per il bene della nostra Frentania, oggi lo potrò fare dall’interno.” scrive Memmo sulla sua pagina Facebook aggiungendo “Ringrazio l’onorevole Luigi D’Eramo per la fiducia datami, un altro passo in avanti in questo percorso iniziato nel 2015, sempre con correttezza e buonsenso. Sono cosciente che questo mio incarico non possa interessare a tutti e soprattutto a chi politicamente la pensa in maniera diversa, ma è importante che tutti sappiamo che lavorerò per il bene del nostro territorio a prescindere dai colori politici.”