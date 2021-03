Finanziata la legge regionale su aiuti al turismo invernale

Soddisfatti il pres. Lorenzo Sospiri ed il consigliere Angelosante, primo firmatario della legge

“Ringraziamo la giunta regionale che, come da prassi, ha provveduto a finanziare la legge votata all’unanimità dal Consiglio regionale già a fine novembre scorso e tesa a fornire un aiuto al comparto del turismo invernale che tanto è stato colpito dalla pandemia”. A dirlo sono stati il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e il consigliere regionale Simone Angelosante, primo firmatario e presentatore della legge stessa. “La legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale – hanno ricordato il Presidente Sospiri e il consigliere Angelosante – è nata dopo numerose audizioni dei rappresentanti del mondo del turismo bianco. Siamo davvero soddisfatti che oggi sia stato pubblicato il bando che, così come previsto dalla norma stessa, prevede un aiuto di 2milioni di euro per gli impianti sciistici della nostra regione. La legge prevede inoltre un ulteriore contributo di 1milione di euro per i Comuni sede degli impianti che in questo periodo di grave crisi non hanno potuto ricevere il pagamento dei canoni concessori da parte delle stazioni sciistiche. Sempre la stessa legge votata dal Consiglio regionale, prevede inoltre un aiuto economico per le scuole di sci e per altri operatori del settore, fra cui i maestri di sci, guide alpine e noleggiatori. Ci riempie di orgoglio – hanno continuato il Presidente Sospiri e il consigliere Angelosante – che il Consiglio regionale nella sua interezza abbia autorizzato la giunta a provvedere al finanziamento e all’emanazione dei relativi bandi. E personalmente, come primo firmatario della legge – ha aggiunto il consigliere Angelosante –, ringrazio il Presidente Sospiri per l’enorme lavoro svolto per rendere realtà il concreto aiuto al comparto del turismo bianco”.