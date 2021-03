Un chilo di cocaina e cinque tra marijuana ed hashish: due arresti della Polizia di Stato.

Gli agenti della squadra mobile di Pescara li tenevano d’occhio da un pò di tempo

La sezione antidroga della Squadra Mobile di Pescara li teneva d’occhio da un po’ di tempo. Lunedì pomeriggio, quando i due si sono incontrati in una stradina periferica di Montesilvano, gli investigatori hanno notato un uomo di 38 anni, C.T., nato in provincia di Milano e residente a Montesilvano, consegnare un pacchetto a S.P., venticinquenne di Pescara.

A quel punto è scattata l’operazione: un equipaggio in borghese ha bloccato il più giovane mentre tornava a Pescara scoprendo che, nel pacchetto che gli era stato appena consegnato, c’era un etto di cocaina. Gli altri poliziotti hanno seguito l’altro uomo e la perquisizione domiciliare – eseguita con l’aiuto della Squadra Cinofili della Polizia di Stato – ha permesso di sequestrare un altro chilo di cocaina (già pronto per essere spacciato), cinque chilogrammi di marijuana ed alcuni involucri contenenti cento grammi di hashish oltre al materiale per il confezionamento.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il più giovane dei due, è stato anche denunciato per la violazione della normativa sulle armi avendo con sé un manganello telescopico in acciaio.

La Procura della Repubblica di Pescara ha disposto per entrambi una misura cautelare: S.P. si trova agli arresti domiciliari mentre C.T., è stato accompagnato in carcere.