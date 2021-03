Chiusure di Parrucchieri e Barbieri: le osservazioni di Casartigiani Abruzzo.

Preoccupazioni per i sacrifici che il settore sarà chiamato a sostenere

“Ore concitate per barbieri e parrucchieri, tutti in attesa di conoscere la linea di un nuovo esecutivo poco avvezzo a fare grandi slogan, ma che si presta a varare nuove misure per depotenziare la diffusione del virus. Il primo intervento che ha interessato gli impianti sciistici, in realtà, non ha dimostrato discontinuità rispetto alla linea Conte. Fonti ufficiose riferiscono che vengono sospese, a partire dal 6 marzo, le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24: la novità è che da detto elenco vengono eliminati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere, che pertanto resteranno chiusi.” E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Casartigiani. “Ove confermate, tali restrizioni di rivoluzionario rispetto al passato avrebbero solo il preavviso dato agli operatori, che da un anno a questa parte sono stati abituati ad attendere il DPCM della notte per scoprire se alzare o lasciare abbassate le saracinesche nell’indomani. Casartigiani Abruzzo si dice seriamente preoccupata per i sacrifici che il settore sarà chiamato a sostenere, ancora una volta. Si pensi prima alla serrata di marzo scorso, e successivamente, ai rigidissimi protocolli destinati ai saloni, ai dispositivi di protezione, all’uso di materiale monouso, al registro delle presenze, agli appuntamenti distanziati l’uno dall’altro. Parrucchieri e barbieri hanno dimostrato grande senso di responsabilità e dedizione al lavoro, adeguandosi a regole rigidissime che hanno snaturato il proprio lavoro fatto di manualità ed empatia con il cliente. E questo avveniva anche in estate, mentre venivano riaperte addirittura le discoteche! La situazione in Abruzzo è particolarmente delicata in quanto, in forza dell’O.P.G.R. Abruzzo del 27.02.2021, n. 11, in alcuni Comuni delle province di Pescara e di Chieti, tra i quali il Comune di Lanciano, si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto da Zona rossa, e ciò a decorrere dal 27.02.2021 sino a diverso provvedimento. Ove confermata la chiusura dei parrucchieri in zona rossa, per metà territorio abruzzese l’economia che verte intorno alla cura dei capelli subirebbe l’ennesimo tracollo. E’ doveroso ora passare alla vicenda del Tar del Lazio, che il 16 febbraio scorso ha annullato quanto stabilito dall’ultimo DPCM, che determinava la chiusura dei centri estetici nelle zone rosse, considerandoli di minor rilievo rispetto a parrucchieri e barbieri, a cui invece è concessa attualmente l’apertura, anche in zona rossa.”

” Si sta delineando ora l’ennesimo paradosso – riferiscono i coordinatori regionali di Casartigiani Abruzzo Dario Buccella e Flaviano Montebello – da un lato la sentenza del Tar che consente l’apertura degli estetisti anche in zona rossa e dall’altro il prossimo DPCM Draghi che vorrebbe la chiusura di parrucchieri e barbieri. Non si sta tenendo conto – proseguono i portavoci di Casartigiani Abruzzo – che i Servizi alla Persona, nella loro generalità rappresentano un settore più che sicuro, disciplinato da un protocollo molto più dettagliato e scrupoloso rispetto a tanti altri, che il benessere che ne deriva non è solo di tipo psicologico ma spesso anche fisico, al pari di altri trattamenti sanitari, e che la casistica ad oggi ci permette di affermare che non esistono contagi all’interno dei centri estetici e dei saloni. Casartigiani Abruzzo continuerà a seguire le prossime misure del Governo e a fare informazione. Auspica fortemente un ravvedimento da parte del Governo e che i prossimi sforzi siano volti, più che a colpire le attività produttive artigiane, a frenare comportamenti scellerati da parte dei singoli ed a mostrare una rottura con il passato: meno annunci e più misure per ristorare e rilanciare le attività”