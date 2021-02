Lanciano, troppi contagi, misure severe e sospensione didattica in presenza

Stop alla didattica in presenza in tutte le scuole da domani fino al 7 marzo, chiusura di parchi e aree verdi

Dati preoccupanti a Lanciano con un aumento repentino dei contagi. Oggi sono 33 i nuovi casi in tutto ci sono 341 positivi in città. Un incremento in pochissimi giorni che ha spinto il sindaco a prevedere nuove ordinanze. Molta preoccupazione per l’aumento del 112% dei casi nell’ultima settimana. Il sindaco Mario Pupillo nella conferenza stampa on line insieme al suo vice, Giacinto Verna ha annunciato l’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza da domani fino al 7 marzo e l’ordinanza che prevede il divieto di stazionamento in alcune zone della città. L’ordinanza dispone “la chiusura al pubblico dalle ore 5:00 alle ore 22:00 dei seguenti luoghi pubblici, facendo salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché facendo salva la possibilità di percorrenza, purché senza

stazionamento, esclusivamente motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute:

o Corso Trento e Trieste

o Viale Salvo d’Acquisto

o Via Monte Maiella

o Piazza Plebiscito e piazzale del monumento ai Caduti frontistante

o Largo Martiri delle Foibe e terrazzo nei pressi del monumento

o Piazza Dellarciprete

o Piazza Garibaldi

o Piazza Pace

o Piazza Unità d’Italia

Vengono anche chiuse le aree verdi e parchi della città. Come già in queste ore, ci saranno maggiori controlli per fare in modo che si rispettino le regole.