La consigliera regionale della Lega, Antonietta La Porta, nella sua qualità di Presidente dell’osservatorio regionale della Legalità, interviene in merito alla richiesta del Pd fatta alla Regione di istituire un protocollo d’intesa con le Prefetture, le Province e altri soggetti rappresentativi per contrastare la criminalità mafiosa.

“Si tratta di una richiesta che condivido ed accolgo. Nella progettualità dell’Osservatorio sono previste iniziative mirate a coordinare e diffondere la cultura della legalità. Sicuramente l’istituzione di un protocollo d’intesa favorirebbe il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata in un ampio panorama che vede coinvolti settori di sviluppo economico e produttivo” dichiara la presidente dell’Osservatorio “Le istituzioni hanno il dovere di impegnarsi a far si che cresca la coscienza democratica e civile. Bisogna mantenere il livello di guardia alto soprattutto in questo momento di grande difficoltà per le imprese a causa della pandemia. Come emerge dall’ultimo rapporto della DIA nei primi mesi del 2020 il numero dei reati commessi con l’aggravante del metodo mafioso è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Serve l’impegno di tutti noi, delle istituzioni innanzitutto, e dei cittadini per favorire la legalità.”