Vasto: torna il rischio chiusura per il tribunale

Il Sindaco Menna si appella i parlamentari abruzzesi

Il Tribunale di Vasto insieme a quello di Lanciano, Avezzano e Sulmona potrebbe chiudere nel 2022. L’emendamento che avrebbe permesso la proroga per il proseguo delle attività, dopo il 14 settembre 2022, è sparito dal decreto Milleproroghe, che domani arriverà alla Camera per la votazione. “Una brutta notizia – dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna – e spero che gli emendamenti siano stati cancellati in questa fase per motivi tecnici. Mi adopererò fin da subito e scriverò ai rappresentanti del territorio in Parlamento, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, affinché unitamente al presidente della commissione finanza Luciano D’Alfonso intervengano ancora una volta per salvare il Tribunale di Vasto e la Procura della Repubblica, presidi fondamentali per il nostro territorio”.