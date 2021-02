Il PD Abruzzo a Marsilio: “Istituire protocollo contro criminalità mafiosa”

Teresa Nannarone

Teresa Nannarone e Michele Fina scrivono una lettera al presidente della Regione

Istituire, al pari di tutte le altre Regioni italiane, un protocollo d’intesa specifico insieme a Prefetture, Province e altri soggetti rappresentativi per contrastare la criminalità mafiosa. La richiesta è rivolta dal Partito Democratico abruzzese al Presidente della Regione Marco Marsilio, contenuta una lettera firmata da Teresa Nannarone e Michele Fina, rispettivamente responsabile del forum contro le mafie e segretario del Pd Abruzzo. La proposta è stata presentata oltre un anno fa, ma acquista ulteriori attualità e urgenza alla luce delle recenti operazioni anticamorra condotte a Castel di Sangro e all’Aquila. Nannarone e Fina si rivolgono a Marsilio dicendosi “convinti come siamo che il contrasto alla criminalità organizzata non può e non deve essere prerogativa unica della magistratura e delle forze di polizia, ma anche delle Istituzioni dei cittadini e di tutte le forze politiche e sociali, La invitiamo a impegnarsi sul tema del contrasto alla criminalità così come hanno fatto tutte le altre Regioni italiane. Qualora Lei volesse aprire un dialogo sul tema ed utilizzare anche il lavoro finora svolto sia a livello regionale che a livello nazionale, siamo a Sua disposizione”.