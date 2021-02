Lanciano, la neve imbianca la città

Come da previsioni è arrivata la neve anche a Lanciano, attivato il piano neve

Come da previsioni, anche Lanciano si è svegliata sotto un manto di neve. I mezzi spalaneve per pulire le strade si sono subito attivati visto che il piano neve era stato già predisposto. Non ci sono stati problemi per le scuole, regolarmente aperte questa mattina ovviamente per lunedi si aspetterà domani per esaminare la situazione. L’assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna è costantemente in contatto con digirenti e tecnici per fronteggiare qualsiasi criticità. La raccomandazione è di essere prudenti soprattutto nelle ore serali quando, a causa della temperatura rigida si formerà del ghiaccio e di uscire solo se indispensabile.