Per fortuna nessun danno a persone. Occorre uno studio ed una adeguata manutenzione

Dopo poche ore dall’inizio della nevicata la situazione è diventata subito critica lungo Viale delle Rose di Lanciano, una via centralissima fiancheggiata da pini anche molto alti. Il peso della neve ha spezzato i rami ed addirittura fatto cadere alberi.

A mettere le prime foto su Facebook l’imprenditore Rocco Finardi che ha un’attività, “Ai Viali”, a pochi metri da dove sono caduti gli alberi. “Questo succede quando non c’è una programmazione, uno studio, una gestione del verde urbano. Bisogna effettuare degli interventi che, pur salvaguardando gli alberi, rendano la zona sicura anche in caso di maltempo.” dichiara Finardi ricordando che non è la prima volta che si registrano cedimenti di rami o parti di albero “Oggi è stata la neve, qualche mese fa il vento forte. Per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento altrimenti sarebbe stata una tragedia. Questi alberi che appartengono alla storia di questa strada vanno controllati, va fatta una attenta valutazione dagli addetti ai lavori affinchè si riduca il rischio di cedimento. “