Provincia Chieti, Fratelli d’Italia critica l’operato di Pupillo

Gabriele di Bucchianico consigliere provinciale FdI

“Il presidente Pupillo dà il benservito lasciando tasse e strade mulattiere”

“Una provincia inconsistente con strade che sono un colabrodo, ma pronta ad aumentare le tasse e tartassare i cittadini.” Esordisce così il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio provinciale a Chieti formato da Gabriele di Bucchianico, Elisa Marinelli, Pierdomenico Tiberio, fortemente critico in merito all’operato dell’attuale amministrazione dell’ente guidata dal presidente Mario Pupillo, esponente del centrosinistra e sindaco di Lanciano. FdI esprime contrarietà, in particolare, dopo quanto avvenuto ieri, nella seduta del Consiglio provinciale, con l’approvazione, con i soli voti della maggioranza, del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che prevede un aumento delle tariffe. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Chieti, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone.

“Il regolamento prevede una rivisitazione delle tariffe che noi consideriamo inaccettabile. – dicono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Itali – In questo momento particolare della vita economica del nostro Paese, l’ultima cosa alla quale dovrebbe pensare una provincia è quella di fare cassa, soprattutto se si tratta di un ente che non offre nulla al cittadino a partire dalla viabilità.”

Fratelli d’Italia presenta alcuni esempi su quanto approvato e che ha validità già dal 1 gennaio 2021

Impianti pubblicitari temporanei: con il vecchio regolamento il canone su base mensile era di 2,98€/mq , con il nuovo regolamento approvato si andranno a pagare 23,4 €/mq.

Depositi cauzionali dovuti per ogni metro lineare di occupazione di sottosuolo provinciale con cavi, condutture e impianti: con il vecchio regolamento il costo ammontava a €100,00, con il nuovo € 150,00

Occupazioni temporanee: è stato regolamentato il pagamento delle manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive, e altro pari a €1,56 €/mq/ml.

“Insomma un provvedimento, quello approvato ieri e posto al quarto punto all’ordine del giorno, che ha un solo fine: far quadrare il bilancio. Non si può sempre chiedere senza mai dare nulla in cambio! – tuonano gli esponenti di minoranza, che continuano – Il Presidente Pupillo, in questi ultimi mesi di mandato, Il 31 marzo si conclude l’attuale consiliatura e subito dopo decade il mandato del Presidente e della sua squadra di Governo, evidentemente ci tiene a lasciar un suo bruttissimo ricordo, come se non bastassero le mulattiere e l’incompiuta Via Verde dei Trabocchi.” Conclude la nota degli esponenti del Gruppo di Fratelli d’Italia in provincia di Chieti.