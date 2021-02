Lanciano: iniziati i lavori per un asilo ecosostenibile

La nuova scuola si trova in piazza Cuonzo ed ospiterà 90 bambini

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova scuola dell’infanzia ecosostenibile in piazza Cuonzo, che ospiterà 90 bambini dai 3 ai 6 anni. La ditta Tenaglia srl di Casoli, che si è aggiudicata il primo lotto dei lavori da 914mila euro, ha iniziato l’allestimento del cantiere. «Mai come in questo momento segnato indelebilmente dall’emergenza sanitaria», afferma soddisfatto il vicesindaco e assessore all’istruzione Giacinto Verna, «c’è ancora di più la necessità di avere una scuola nuova moderna e sicura, dotata di spazi grandi, nei quali potremo far rientrare quei bambini che oggi, per rispettare le disposizioni anti-Covid che impongono distanze e numeri limitati di alunni per ogni classe, abbiamo dovuto spostare in alcune strutture private».

Il nuovo asilo potrà accogliere, infatti, 90 bambini in tre classi ampie e spaziose da 66 metri quadrati l’una, con servizi igienici riservati per ogni aula. L’edificio sorgerà su un terreno di proprietà comunale vicino alla elementare Rocco Carabba. Sarà antisismico, ecosostenibile, ad un solo piano di 636 metri quadrati, produrrà energia e sfrutterà a pieno la luce naturale. Il progetto è stato redatto dallo Studio Ucci Architetti, mentre il Rup è l’architetto Alessandro Sciarretta. L’opera è stata finanziata con un mutuo. La struttura avrà un ampio spazio centrale denominato “piazza” dove verranno svolte le attività comuni, poi il refettorio e laboratori. Ci saranno ampie vetrate e infissi in grado di regolare il flusso di luce e calore, riscaldamento a pavimento e pannelli fotovoltaici sul tetto, in grado di produrre energia per 15 kilowatt che verrà immessa in rete per compensare la spesa energetica della struttura. E’ stato, inoltre, già finanziato con il bilancio 2020 (piano triennale delle opere pubbliche) il secondo lotto da 200mila euro per completare l’arredo del giardino esterno con giochi, recinzione, sistema di allarme.

«Nel frattempo sono stati appaltati anche ulteriori 300mila euro di lavori per l’adeguamento di altre cinque scuole della città», sottolinea Verna, «a garanzia dell’impegno costante, mio personale e dell’amministrazione Pupillo, su istruzione ed edilizia scolastica. Sono, questi, due temi su cui come assessore ho fortemente puntato nella mia agenda di governo. Fra pochi mesi il nostro mandato di amministratori sarà rimesso nelle mani dei cittadini lancianesi. Se dovessi essere riconfermato in questo importante ruolo continuerò a programmare ed investire, come ho sempre preteso dalla mia maggioranza, nella sicurezza delle nostre scuole e quindi dei nostri ragazzi. Ma se dovesse andare diversamente, mi auguro che chi verrà dopo creda quanto o più di me che sia prioritario lavorare per la messa in sicurezza del nostro patrimonio scolastico».