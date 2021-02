Tutela e valorizzazione foreste: p.d.l. di Antonietta La Porta (Lega)

“Un progetto per una legge più snella che punta sulla tutela e sullo sviluppo sostenibile del patrimonio boschivo”

La consigliera regionale della Lega, Antonietta La Porta, ha presentato in Commissione consiliare un progetto di legge in materia di tutela e valorizzazione delle foreste. Si tratta di un pdl che va a modificare la L.R. del 2014 con l’intento di semplificarla.

“L’Abruzzo vanta il titolo di Regione Verde d’Europa con circa 450.000 ettari di foreste che vanno tutelati e valorizzati. Proprio per questo ho ritenuto doveroso e fondamentale lavorare alla stesura di una nuova legge che vada a beneficio delle aree interne, spesso trascurate” ha dichiarato la consigliera. “Era necessario semplificare e sburocratizzare l’attuale normativa regionale per renderla strumento di tutela e crescita e non di freno allo sviluppo della filiera forestale. Le modifiche alla Legge Regionale del 2014 erano, tra l’altro, inevitabili per recepire nel modo migliore la più recente normativa nazionale che ha profondamente innovato il settore. Le foreste sono una ricchezza per l’ambiente e devono rappresentare una risorsa per la collettività con una gestione attiva e sostenibile del territorio.”