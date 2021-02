Guardiagrele, arrivato il distributore automatico di buste

Servizio in collaborazione con Ecolan Spa per l’erogazione di buste per i rifiuti organici

A Guardiagrele il servizio di raccolta differenziata si arricchisce grazie alla recente installazione di un distributore automatico per l’erogazione di buste in Mater – Bi per la raccolta dei rifiuti organici. L’amministrazione comunale in collaborazione con Ecolan S.p.A. offre alla cittadinanza un servizio facile e veloce tramite il quale ci si potrà approvvigionare delle buste per la raccolta differenziata con tre semplici passaggi: inserimento della tessera sanitaria, riconoscimento dell’utente, erogazione dei sacchetti.

«Si tratta di un servizio importante ed innovativo» – dichiara il sindaco di Guardiagrele Donatello Di Prinzio – «lavoriamo in sinergia con Ecolan, per intercettare strumenti in grado di facilitare la vita quotidiana dei cittadini con l’obiettivo di preservare sempre l’ambiente che ci circonda. Più precisamente, il dispositivo installato sul nostro territorio potrà essere raggiunto a qualunque ora del giorno e sarà localizzato nella corte comunale insistente su via della Neviera, erogherà 40 sacchetti ogni due mesi in favore dell’intestatario delle bollette Tari garantendo così il ritiro solo agli aventi diritto e per una quantità predefinita».

Inoltre, sottolinea l’assessore all’ecologia e al decoro urbano Erika Pica: «sono molto soddisfatta perché grazie al costante dialogo collaborativo con Ecolan siamo riusciti a dotare Guardiagrele di uno strumento che con pochi e semplici passaggi assicurerà un servizio altamente performante in termini di risparmio e di eco sostenibilità. In più grazie all’impegno quotidiano di tutti gli operatori di Ecolan, è in corso la pulizia costante di tutte le strade cittadine, dal centro alle contrade, e ancora la pulizia delle caditoie e delle griglie stradali, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque piovane».