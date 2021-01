Pescara: circolo privato chiuso per violazione norme anti Covid

12 le persone sanzionate trovate nel circolo privato nei pressi dell’Ospedale Civile

Ieri sera, la Polizia di Stato ha proceduto al controllo di un circolo privato nelle vicinanze dell’ospedale civile. Durante il pattugliamento nella zona la Squadra Volante notava due persone che entravano in maniera repentina in un cortile recintato. Poco dopo giungevano altre due persone che, guardandosi attorno, come per assicurarsi di non essere notati, si introducevano anche loro nell’area recintata. Gli operanti, pertanto, insospettiti dai comportamenti dei predetti, entravano all’interno scoprendo un circolo privato che, al momento, era aperto. Dentro vi erano 12 persone: alcuni di loro erano seduti a guardare la TV, uno era intento a bere un “Campari”. Delle 12 persone identificate, 11 sono residenti a Pescara, mentre una risulta residente in provincia, tutte non conviventi e la maggior parte con precedenti di polizia. Le 12 persone sono state sanzionate per avere violato le vigenti disposizioni normative anti covid-19 (aver lasciato senza giustificato motivo il proprio domicilio e/o comune, realizzando un assembramento ingiustificato al fine di riunirsi a scopo ludico in un’attività che avrebbe dovuto essere chiusa). Una delle persone identificate è destinataria della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Pescara il 29.11.2018, che prescrive, tra l’altro, di non frequentare persone con precedenti di polizia e/o luogo di ritrovo degli stessi. La violazione delle prescrizioni comporta la possibilità di sottoposizione ad una misura di prevenzione di maggiore gravità quale la Sorveglianza Speciale di P.S.. Il circolo privato è stato immediatamente chiuso per la durata di 5 giorni.