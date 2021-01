Da lunedi 1 febbraio l’Abruzzo in zona gialla

Si raccomanda di rispettare i comportamenti che ostacolano la trasmissione del contagio

Dal primo febbraio l’Abruzzo torna zona gialla. È questa la decisione presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base delle indicazioni della Cabina di Regia che ha analizzato l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. “Facciamo comunque appello a tutta la cittadinanza affinché si perseveri nell’adottare sempre tutte le misure di cautela e prudenza, rispettando i comportamenti virtuosi che ostacolano la circolazione del virus, e a non considerare il passaggio in fascia gialla e i buoni risultati dei 21 parametri di monitoraggio come un ‘lasciapassare’ per atteggiamenti irresponsabili e pericolosi.” raccomanda il Presidente della Regione Marco Marsilio nel commentare la buona notizia del passaggio in zona gialla.