Rocca San Giovanni, furti al punto vendita della Brico Ikasa, denunciato un 47enne

I carabinieri di Fossacesia hanno perquisito l’abitazione e recuperato la refurtiva

La stazione dei carabinieri di Fossacesia ha identificato il ladro di attrezzi dagli scaffali del punto vendita Brico Ikasa del centro commerciale di Rocca San Giovanni. E’ un 47enne del luogo, operaio, con piccoli precedenti. L’uomo è stato notato dalla vigilanza rompere i dispositivi di sicurezza di diversi utensili appena sottratti dagli scaffali ed occultarli sulla sua persona. Fermato all’uscita delle casse ed invitato a restituire il maltolto, si era rifiutato, allontanandosi a bordo di una vecchia Alfa. I carabinieri di Fossacesia hanno raccolto la denuncia del responsabile del punto vendita ed in breve termine hanno identificato l’autore e lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato alla procura della Repubblica di Lanciano, che ha emesso nei suoi confronti un decreto di perquisizione della sua abitazione. Qui i carabinieri della stazione di Fossacesia hanno recuperato, occultati in soffitta, gli attrezzi sottratti ed altri simili di cui l’uomo non ha saputo giustificarne la provenienza. La refurtiva, per un valore di circa 500 euro, dopo gli ulteriori approfondimenti investigativi verrà restituita al direttore del punto vendita.