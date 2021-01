Controlli dei carabinieri della compagnia di Lanciano

Tre esercenti di bar multati, sanzionate diverse persone per mancato rispetto delle regole anti Covid. Una denuncia per droga

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio attuati dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano, anche finalizzati a monitorare il rispetto delle disposizioni governative volte a contenere la diffusione del Covid-19. I militari, costantemente impegnati nell’opera di sensibilizzazione ed informazione verso i cittadini circa il rispetto delle disposizioni , tuttavia, nel corso del mese, hanno sanzionato diverse persone, soprattutto giovani, che circolavano dopo le 22 in assenza dei motivi di necessità previsti o che non indossavano la mascherina. Tre esercenti di bar sono stati multati per aver consentito ad alcuni clienti di consumare nelle pertinenze nonostante l’autorizzazione al solo asporto. Le sanzioni elevate ammontano a circa 8000 euro complessive. Nell’ambito dei medesimi servizi, ad Altino sono stati denunciati tre minorenni del luogo fermati nei pressi del campo sportivo i quali, a seguito di un alterco avuto con altri ragazzi, giravano con indosso un tirapugni ed alcune mazze di ferro che sono stati sequestrati. I tre sedicenni dovranno ora rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel centro abitato di Lanciano, infine, i Carabinieri hanno intercettato un’utilitaria con a bordo M.P., 20enne del posto, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi che aveva occultato nelle parti intime. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e segnalato al Prefetto quale assuntore.