Ortona: Serenity guarda avanti con una struttura ancora più efficiente

Giovanni Citarelli

Dopo aver vinto la sfida del 2020 nuovi investimenti per Serenity, parte di Ontex

Serenity, parte di Ontex, leader nella produzione di ausili assorbenti, investe su processi e persone per rendere la propria organizzazione ancora più efficiente. All’interno di questo contesto rientra la nomina di Giovanni Citarelli, nuovo Supply Chain Manager di Ontex Manufacturing Italy. In precedenza Citarelli ha maturato rilevanti esperienze nel settore della Supply Chainpresso VisuFarma, Menarini e Sanofi e ha gestito importanti progetti Operations e Commercial B2B in Italia e a livello europeo. Spinta anche dalla congiuntura generata dal Covid19 -uno straordinario acceleratore di decisioni-l’azienda ha dato nuovo impulso alla propria supply chain, in modo da rendere l’intero processo ancora più efficiente. “Sempre più spesso si parla di sfida collegata alla distribuzione di presidi medici, e adesso anche dei vaccini–ha dichiarato Giovanni Citarelli, Supply Chain Manager di Ontex Manufacturing Italy. Nel settore health care una supply chaine fficiente costituisce un fattore determinante di successo, ma per la nostra azienda questo significa anche mantenere fede ad un impegno etico nei confronti delle persone per le quali i propri prodotti sono essenziali. Per noi essere partner del SSN è motivo di orgoglio e al tempo stesso una sfida quotidiana”. L’analisi del processo di supply chain end to end, insieme a soluzioni di supporto e backup produttivo e alla revisione e semplificazione di alcuni modelli distributivi di ultimo miglio, ha migliorato ulteriormente il servizio in questo periodo Covid, conferendo all’azienda solidi margini di continuità di business e di garanzia del servizio. “In una visione sistemica, la supply chain è la spina dorsale del complesso sistema azienda,e come tale deve essere ben connessa a tutti gli altri organi decisionali, esecutivi e di controllo-ha aggiunto Giovanni Citarelli –solo attraverso la connessione è possibile creare sinergie in grado di affrontare le complesse sfide del futuro, in un’ottica di proattiva agilità nella gestione dei processi, nella previsione dei rischi e nella risoluzione delle problematiche.Serenity ha dimostrato non solo di saper gestire l’emergenza Covid e garantire la continuità delle forniture tanto per il servizio pubblico quanto per la distribuzione a domicilio a titolo gratuito,ma anche di saper rispondere a un’improvvisa impennata della domanda,in un momento in cui anche il semplice reperimento della materia prima risultava difficoltoso. Ivolumi richiesti nel 2020 sono stati infatti superiori al normale,anche per un effetto accumulo generato dall’accaparramento di scorte, ritenute essenziali da anziani e caregiver. La pandemia ha accelerato le decisioni e spinto l’azienda a pensare in modo diverso. In alcuni casi si è proceduto a segmentare e semplificare il processo, in modo da eliminare alcuni passaggi intermedi e raggiungere più facilmente il cliente finale. La supply chain dell’azienda esce così rafforzata dalla pandemia e in grado di coniugare ancora meglio efficienza del servizio, riduzione dei costi, elevati standard di qualità, velocità e distribuzione capillare sul territorio.