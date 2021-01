Tenuta Ulisse presenta “Don Antonio” Limited Edition

Una selezione speciale dedicata ogni anno al fondatore della cantina

Dentro una bottiglia di vino c’è una storia. Una storia fatta di sogni, di fatica, di passione. Dentro una bottiglia di Tenuta Ulisse c’è anche l’amore che unisce una bella famiglia. Condividiamo l’emozione con la quale l’azienda presenta un nuovo vino, il Don Antonio Limited Edition perché conosciamo da vicino la persona alla quale è dedicato. Un signore gentile e garbato, spesso in cantina, seduto nella sua poltrona, pronto ad accogliere tutti col suo sorriso e che, anche noi, amiamo chiamare Nonno Antonio. E’ stato il fondatore dell’Azienda che oggi, grazie all’impegno di Gianfranco Ulisse e dei figli, Antonio e Luigi ha raggiunto traguardi importantissimi conquistando mercati in tutto il mondo. Torniamo a lui, al nonno, che, nonostante gli anni, è sempre presente all’importante rassegna del Vinitaly e pronto a raccontarci il suo lavoro in vigna di tanti anni fa ed il suo amore per la terra.

“Mani grandi e rugose, fatica indomabile, passione per la vita, il vino come gioia e magica emozione, occhi che sorridono e sorreggono uno sguardo al passato ma con il cuore nel futuro. Padre, nonno e bisnonno dalle radici forti e gentili di un gruppo di famiglia che con orgoglio lo presenta al mondo.” Si legge sulla pagina social dell’azienda. “Una selezione speciale dedicata ogni anno al nostro nonno e fondatore, Don Antonio. Questo vino è un omaggio a colui che ha fondato la TENUTA ULISSE e vuole mostrare l’onore di rappresentare l’Abruzzo e i suoi vini in Italia e nel mondo.”

Il Don Antonio è un ottimo vino e non delude le aspettative. Rosso carico ed intenso, dal profumo profondo, complesso con un sentore speziato. Un grande vino per un grande uomo.