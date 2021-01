L’assessore Campitelli su elezione di Concezio Memmo alla LND

Memmo eletto presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti

«Mi complimento con Concezio Memmo che è stato eletto presidente della LND Abruzzo. Un’elezione che conferisce a Lanciano e a tutto il territorio frentano lustro e prestigio», commenta l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli. L’assemblea elettiva del comitato regionale, che si è svolta on line a causa delle restrizioni dovute al Covid, ha portato all’elezione del presidente Memmo che è “una figura di riferimento per lo sport e l’imprenditoria locale”, spiega Campitelli. “Non dimentichiamo – aggiunge l’assessore – che oltre ad essere stato vicepresidente vicario del comitato regionale Abruzzo, in passato ha ricoperto la carica di presidente della Spal Lanciano. La città non può che essere orgogliosa di questo nuovo incarico”. “Colgo l’occasione – conclude – per augurare al presidente Memmo buon lavoro, certo dei risultati che riuscirà ad ottenere con la sua squadra, in virtù della professionalità dimostrata negli anni all’interno della Federazione”.