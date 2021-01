Scorie nucleari, Campitelli: “Governo poco chiaro su elenco siti”

L’assessore all’ambiente critica l’elenco dei siti delle aree potenzialmente idonee al deposito di rifiuti nucleari

“Sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza da parte del Governo Conte nella vicenda che ha visto il ministero dell’Ambiente, insieme al Ministro dello Sviluppo economico, dare il via libera alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito dei rifiuti nucleari”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Nicola Campitelli, disapprovando in toto “la scelta del Governo di rendere pubblico, durante la notte, senza alcun preavviso, l’elenco delle aree potenzialmente idonee a ospitare le scorie nucleari. Mi augurerei una maggiore collaborazione con le Regioni ed una più proficua condivisione nelle scelte strategiche per il Paese – ha proseguito – altrimenti si ripeteranno più spesso situazioni come quella accaduta per la bonifica della discarica di Bussi che ha visto il ministero dell’Ambiente continuare ad alimentare una sorta di scontro istituzionale anziché cercare la strada del dialogo tra Istituzioni”. Campitelli ha poi voluto ricordare come “nel corso di questa ancora breve ma significativa esperienza in Regione ho imparato a conoscere sulla mia pelle di amministratore regionale che certi modi di fare non portano da nessuna parte. Un conto è sbandierare i principi della trasparenza e della partecipazione, un altro è praticarli sul serio. La tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini – ha proseguito l’assessore Campitelli – sono questioni assai serie e vanno perseguite con azioni inclusive e trasparenti che partano dalle istanze e dalle esigenze dei territori e dei cittadini. Alla luce di questa ulteriore vicenda – ha concluso – ritengo che non ci siano proprio i presupposti affinchè questa esperienza di governo che mortifica costantemente i territori possa continuare ancora”.