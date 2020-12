Lanciano: per la Squilla i negozianti recitano i versi di Fagiani

Un bellissimo video realizzato su iniziativa de “Il Giornale d’Abruzzo” e recepita da tutti

A Lanciano da secoli il 23 dicembre è il giorno de “La Squilla“. E’ il giorno in cui ci si ritrova in famiglia, nelle case dei nonni o dei parenti più anziani per scambiarsi gli auguri. A scandire questo momento ricco di emozione è il suono ininterrotto della campanella, situata sulla Torre Civica in Piazza Plebiscito, dalle 18 alle 19. Ben descrive questa tradizione la poesia del grande Cesare Fagiani intitolata “La Squije de Natale“. In questo anno particolare dove a causa del Covid si è costretti a limitare le riunioni in famiglia, ad evitare gli abbracci, in questo anno particolare perchè oltre alla emergenza sanitaria si sta registrando anche una emergenza economica, i commercianti del centro della città si sono cimentati con i versi di Fagiani in un video davvero emozionante . Un segnale di speranza affinchè presto si esca da questo periodo di pandemia. Il filmato si conclude con lo slogan “Fai battere il cuore della tua città” un invito a fare acquisti ai negozi in città per sostenere l’economia locale.