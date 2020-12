Lanciano, Patrizia Bomba “Facciamo acquisti nei negozi in città”

L’assessore invita a sostenere l’economia locale ed esprime vicinanza ai commercianti in questo difficile momento

“Si avvicina un Natale difficile per tutti, in particolare per le attività commerciali alle quali esprimo la mia vicinanza. Apprezzo ciò che hanno fatto addobbando le vetrine e cercando di accogliere al meglio la clientela. Ciò che si poteva fare per venire incontro al commercio in questo Natale così diverso da come ce lo aspettavamo, lo abbiamo fatto. Gli addobbi con le luminarie per creare la giusta atmosfera, la sospensione delle Ztl e dei parcheggi a pagamento. Ovviamente il peso della pandemia, ancora presente, si fa sentire. L’invito che rivolgo a tutti è quello di mostrare la nostra vicinanza ad una categoria fortemente penalizzata facendo acquisti in città. ” E’ quanto dichiara l’assessore Patrizia Bomba che fa parte della giunta Pupillo da fine maggio subentrando a Francesca Caporale. “Ho preso l’incarico in un momento difficilissimo per tutti, ma nella vita ho sempre amato le sfide e soprattutto la mia città. Mi sono messa subito al lavoro ed ho avuto la fortuna di trovare un ufficio dove lavorano persone competenti e disponibili a partire dalla dirigente la dott.ssa Calabrese. Con loro ho avviato subito un lavoro proficuo ed intenso.” L’assessore ritiene fondamentale il confronto. “Ho iniziato il mio incarico convocando tutte le associazioni di categoria che sono sul territorio per sentire le esigenze dei commercianti. Una delle prime iniziative è stata quella di predisporre i dehors per venire incontro alle attività che, per rispettare i protocolli di sicurezza relativamente al Covid, hanno dovuto rivedere tutti gli spazi da mettere a disposizione della clientela. Nella mia attività sono stata 42 anni al servizio delle persone e questa mia lunga esperienza l’ho subito portata nel mio attuale ruolo di assessore e mai come in questo particolare momento storico ritengo sia indispensabile saper ascoltare e dialogare.” Novità sono in arrivo per gli ambulanti ed i mercati in città. “Stiamo lavorando per l’ampliamento del mercato coperto in Piazza Garibaldi in modo da migliorare l’accesso alla struttura ed adeguare gli spazi a disposizione degli ortolani. Per il mercato del sabato ci sarà un miglioramento dei posteggi considerando nuovi spazi che si sono venuti a creare. Sempre per quanto riguarda gli ambulanti a breve ci sarà un bando per nuovi posteggi dislocati in diverse zone della città, attualmente ne sono solo 4.”

“I miei più sentiti auguri di Buon Natale li rivolgo a tutti i cittadini ed ai commercianti per i quali sono a disposizione pronta a recepire anche consigli per svolgere al meglio il mio compito.”