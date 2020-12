Sequestrati in Val di Sangro 5 kg di botti illegali

L’operazione rientra in una serie di controlli predisposti dal Questore di Chieti in vista delle festività

In occasione delle prossime festività natalizie, il Questore di Chieti ha disposto una serie di controlli amministrativi presso esercizi commerciali e negozi di vendita al dettaglio di giochi pirici e fuochi pirotecnici al fine di prevenirne il commercio illegale e la vendita non autorizzata. Ieri il personale della Squadra Amministrativa del Commissariato di Lanciano, diretti dalla dirigente dott.ssa Lucia D’Agostino, in collaborazione col personale del Nucleo Artificieri di Pescara, ha effettuato specifici servizi a Lanciano e nell’hinterland. E’ stato controllato un grande esercizio di vendita al dettaglio situato nell’area industriale della Val di Sangro, all’interno del quale sono state trovate circa 20 confezioni di fuochi d’artificio del tipo “Bengala” scaduti da diverso tempo e privi della marcatura “CE” per un peso complessivo di circa 5 kg. A carico del titolare, un cittadino di origine cinese, è stata elevata una sanzione amministrativa di 4.000 euro con il contestuale sequestro della merce illegale. Il sequestro in via preventiva della merce ha scongiurato eventuali eventuali conseguenze agli acquirenti inconsapevoli della qualità del prodotto.